داوود حسين يكشف عن تعرضه للسرقة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 05:45 مساءً - خرج الفنان الكويتي ” داوود حسين ” بمقطع فيديو له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أكد من خلاله عن ما تم تداوله في وسائل الإعلام في الساعات الماضية من تعرضه للسرقة .

فقال داوود حسين أن الخبر الذي تم تداوله بشأن فقدانه مبلغا ماليا بقيمة 8000 دينار (نحو 27 ألف دولار) هو خبر صحيح دون توضيح تفاصيل ما حدث معه مشيرا إلى أن التحقيقات في الواقعة مازالت جارية .

ووجه الفنان الكويتي الشكر لكل من سأل عنه وحرص على الاطمئنان عليه وعرض المساعدة بعد تداول الخبر مؤكدا على أن محبة الناس هي أكبر كنز بالنسبة له وأهم من أي شئ آخر .

وتابع داوود حسين : ” الله سبحانه وتعالى حينما يسكر فى وجهك باب فهو يفتح أبواب كثيرة .. أقسم بالله خلال 48 ساعة الله عز وجل أعطانى أكثر من اللى راح 10 مرات .. الحمد لله شكرا ربى .. ومحبتى لكل من سأل عنى ” .