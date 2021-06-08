بعد خضوعها لعملية .. ممثلة مصرية تتعرض لخطأ طبي : ” نسيوا الشاش في بطنها “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 05:45 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا صورة للممثلة ” فاطمة كشري ” ظهرت بها وهي مرتدية ملابس مستشفى بعد خضوعها عملية جراحية .

وكشفت فاطمة كشري في تصريحات لها عن تفاصيل ما تعرضت له حيث أشارت إلى أنها أجرت منذ حوالي 3 أشهر عملية جراحية ” فتاق ” وبعدها بعدة أيام شعرت بآلام شديدة في بطنها .

لتكتشف أنها تعرضت لخطأ طبي حيث نسى طبيب العملية ” شاشا طبيا ” داخل بطنها وهو ما سبب لها تلك الآلام وهو ما اضطرها لإجراء عملية أخرى .