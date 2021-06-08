كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 05:45 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا صورة للممثلة ” فاطمة كشري ” ظهرت بها وهي مرتدية ملابس مستشفى بعد خضوعها عملية جراحية .
وكشفت فاطمة كشري في تصريحات لها عن تفاصيل ما تعرضت له حيث أشارت إلى أنها أجرت منذ حوالي 3 أشهر عملية جراحية ” فتاق ” وبعدها بعدة أيام شعرت بآلام شديدة في بطنها .
لتكتشف أنها تعرضت لخطأ طبي حيث نسى طبيب العملية ” شاشا طبيا ” داخل بطنها وهو ما سبب لها تلك الآلام وهو ما اضطرها لإجراء عملية أخرى .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعها لعملية .. ممثلة مصرية تتعرض لخطأ طبي : ” نسيوا الشاش في بطنها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.