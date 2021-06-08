كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 05:45 مساءً - كشف ” طارق عليش ” شقيق الإعلامي والفنان ” خالد عليش ” عن تعرض شقيقه لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية نقل على إثرها إلى المستشفى .
فنشر طارق عليش صورة لشقيقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي ظهر فيها خالد عليش وهو نائما على سرير بالمستشفى .
وكتب شقيق خالد عليش في تعليقه على الصورة : ” ألف سلامة عليك يا حبيبي .. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نقل ” خالد عليش ” إلى المستشفى .. وشقيقه : ” إن شاء الله تقوم منها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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