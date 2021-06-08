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كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 05:45 مساءً - احتفل الاعلامي السعودي أحمد الشقيري يوم 6 يونيو بعيد ميلاده، حيث شارك بهذه المناسبة .متابعيه على احد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة له من شبابه
ونشر الشقيري الصورة عبر حسابه على “تيك توك” وعلق عليها كاتبا: “الصورة سنة١٩٩٤ قبل ما أغلبكم ينولد
. باحث عن السلام الداخلي في وسط ضعفي البشري.”.
“يذكر ان الشقيري قدم خلال رمضان الماضي برنامج “سين” والذي سلط من خلاله الضوء على بعض جوانب التطوير والتحديث اللذين تشهدهما السعودية في مختلف القطاعات، حيث عرض البرنامج نماذج من حالة التطور والانفتاح الاقتصادي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة، والمشاريع المخلتفة التي تنفذها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ 48.. احمد الشقيري ينشر صورة من شبابه: “باحث عن السلام الداخلي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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