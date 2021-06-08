شكرا لقرائتكم خبر عن جون كراسينسكى يروج للجزء الثاني من فيلمه A Quiet Place في لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الممثل والمخرج والكاتب جون كراسينسكى البالغ من العمر 41 عامًا عرض الجزء الثاني من فيلمه A Quiet Placeفي لندن وذلك من أجل الترويج للفيلم، وهو الفيلم الذي صدر بجميع أنحاء أمريكا.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع انحاء العالم، لتعلن غلق دور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 إبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، وبعد هدوء موجة كورونا عاد الفيلم للطرح مايو الماضي.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذي يعتبر استكمالاً لنجاح الجزء الأول الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الجزء الثاني تقوم ببطولته إيميلى بلانت ونوح جيب وميليسنت سيموندز وكايد وودوارد ودوريس مكارثى واين دوفال بليك ديلونج وإخراج جون كراسينسكى.