شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تروج لأغنيتها الجديدة " أنا بعته كتير" بصور جديدة وبعض الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة أنغام، الترويج لأغنيتها الجديدة بعنوان " أنا بعته كتير"، والتى طرحتها أمس عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، حيث نشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت بعض كلمات الأغنية قائلة "وهلوم على مين وهغلط مين، مش هافتح بقي معاه طب أعاتبه بأي عين".

وطلبت أنغام في البوست الذى نشرته عبر حسابها من الجمهور سماع الأغنية "‏اسمعوا أغنيتي الجديدة ‫"أنا بعته كتير "على قناتي الرسمية على اليوتيوب"، لتحصد عدد كبير من التهانى والتبريكات .

كما تستعد النجمة أنغام لإحياء حفل غنائي كبير، لأول مرة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 1 من شهر يوليو المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بمصاحبة المايسترو العالمى هانى فرحات

وكانت النجمة أنغام قد طرحت أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.



انغام تروج لاغنيتها الجديدة



انغام فى احدث ظهور



جانب من جلسة تصوير انغام الجديدة

ويأتي طرح أنغام لكليبها الأخير "ودونى عند أمى" بعدما طرحت خلال شهر مارس آخر أغانيها "هو نفس الشوق، وهى الأغنية الذى تعاونت فيها مع الشاعر أسامة مصطفى، والملحن مصطفى العسال والموزع محمد العشى، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.

واستعانت في تصويرها بصور عدد من الفنانين والفنانات الراحلين والذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال الناجحة وكان لهم أثر كبير في وجدان جمهورهم.