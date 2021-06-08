شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تعود للسينما والدراما بصفقة ضخمة بعد غياب طويل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة العالمية جينيفر لوبيز، من جديد لعالم السينما والدراما، بعد توقف فترة طويلة، حيث أعلنت بعض التقارير الأجنبية اليوم، عن توقيعها لصفقة ضخمة مع إحدى منصات الإنتاج العالمية للمشاركة في عدد من الأفلام والمسلسلات التي تطرح على مدار السنوات المقبلة.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة فاريتي، فإن المطربة والمغنية العالمية ستنتقل لعالم الدراما والسينما خلال الفترة القادمة، بالتعاون مع رئيسة شركة Nuyorican Productions Elaine Goldsmith-Thomas التي سبق وتعاونا سوياً.

ومن المقرر أن يكون أول انتاج للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، مسلسل "الأم"، من إخراج نيكي كارو الذى أخرج فيلم (مولان) الأخير، و فيلم "الشفرات"، الذي يعد استنادًا إلى رواية تحمل نفس الاسم من تأليف إيزابيل أوجيدا مالدونادو.

وشوهدت لوبيز، أمس، وهي تغادر منزل حبيبها الممثل بن أفليك البالغ من العمر 48 عامًا في حي برينتوود الفاخر في لوس أنجلوس حسبما ذكر موقع الديلي ميل، وبدت المغنية والممثلة البالغة من العمر 51 عامًا مرتاحة تمامًا بدون مكياج أثناء توجهها إلى منزلها في المدينة.