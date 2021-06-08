شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الأخير من Peaky Blinders يبدأ أولى حلقاته بعنوان "اليوم الأسود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحلقة الأولي من الموسم السادس والأخير من سلسلة الدراما Peaky Blinders، ستشهد حصيلة الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس، والتي فشل فيها تومي شيلبي من الانتقام وتصفية " أوزوالد موسلي"، الذى يجسد شخصيته النجم العالمي سام كلافلن.

وكشف القائمين على المسلسل الدرامي الشهير، عن البوستر الرسمي الأول للسلسلة الشهيرة الذى ظهر فيه النجم العالمي كيلين مورفي، صاحب شخصية تومي شيلبي، وحملت الحلقة عنوان "اليوم الأسود – Black Day".



البوستر الرسمي للحلقة الأولي من الموسم الالاخير لمسلسل Peaky Blinders

وكان قد أعلن القائمون على مسلسل دراما العصابات الشهير Peaky Blinders، منذ أيام قليلة، انتهاء تصوير الموسم السادس والأخير من المسلسل بشكل غير مباشر، حيث نشرت الصفحة الرسمية للسلسلة الشهيرة عبر موقع فيس بوك، صورة من أمام غرفة مكتب "تومى شيلبي"، لتوجه الشكر لكل صناع المسلسل، وهو ما وصفه الكثيرون برسالة النهاية من القائمين على المسلسل للجميع بعد انتهاء عملية التصوير.

وسرعان ما تلقت الصفحة الرسمية لسلسلة العصابات، الكثير من التعليقات التي تتساءل عن موعد طرح الموسم السادس والأخير من المسلسل والتي رجحت الكثير من التقارير أن يعرض بنهاية العام الجاري بدون موعد محدد.