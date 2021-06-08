شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل ظهور شيرين رضا فى حلقات "البحث عن علا" مع هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهرالفنانة شيرين رضا فى إحدى حلقات مسلسل "البحث عن علا"، للنجمة هند صبرى كضيفة شرف، حيث صورت مشاهدها منذ يومين وجمعت هذه المشاهد بينها وبين النجمتين يسرا وهند صبرى، وهما يحتفلان بعيد ميلاد بطلة العمل داخل أحد أماكن السهر، وذلك وفقا لأحداث المسلسل.

مسلسل "البحث عن علا"، إخراج هادى الباجورى، وبطولة النجمة هند صبرى، والمسلسل مستوحى من شخصيات تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوارمها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معاييرالسلامة لضمان صحة فريق العمل.

ويرصد المسلسل شخصية علا والتغييرات الاجتماعية التي طرأت في السنوات العشر الأخيرة، ويستكشف قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التي تعيد اكتشاف أو إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

وكان أخر ظهور للفنانة شيرين رضا فى رمضان الماضى فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا والمخرج سامح عبد العزيز، وشاكر فى بطولة العمل كل من الفنان باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.