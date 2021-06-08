أوبرا وينفري تنظم حفل افتراضي راقص لتوعية متابعيها بتلقي لقاح كورونا

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القاهرة - سامية سيد - تقود الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، حملة جديدة لتوعيه متابعيها بتلقي فيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالفيروس القاتل، حيث نظمت حفل افتراضي راقص داخل حديقة منزلها برفقه عدد من أصدقائها وأفراد عائلتها.

وكشفت وينفري، عن لقطات من كواليس حفلها الافتراضي المقرر مشاركته بعد غد الخميس 10 يونيو الجارى، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي ترقص في حديقة منزلها، وكتبت "يمكننا جميعاً استخدام أغنية للرقص عليها، وهذا هو سبب تنظيم تلك الحفلة الافتراضية المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية".

مضيفه بشكل غير مباشر مطالبتها بضرورة تلقي لقاح كورونا، حيث قالت "اذا تم تطعيمك وتشعر بالأمان، يمكنك أخيرا التوجه الى دور السينما في نهاية هذا الأسبوع".



أوبرا وينفري فى رقصتها



اوبرا وينفري

وظهرت وينفري البالغة من العمر 67 عاما، مؤخرا في البرنامج التلفزيوني "توداي"، وتحدثت عن رد الفعل العنيف الذي تلقاه الأميرهارى وميجان ماركل خلال الأشهر الأخيرة لمناقشتهما قضايا شخصية في البرامج التلفزيونية بعد تخليهما عن صفتهما الملكية وخروجهما من العائلة المالكة البريطانية العام الماضي، ليعيشا حياة أكثر هدوءًا في أمريكا.

وقالت وينفري أثناء الترويج لمسلسلها الوثائقي الجديد مع الأمير هاري على منصة "آبل تي في" بلس": "الخصوصية لا تعني الصمت، أتعلمون أنا أطلب الخصوصية وأتحدث طوال الوقت عنها، لذلك أعتقد أن القدرة على التمتع بحياة لا يتطفل عليها المصورون أو الأشخاص الذين يحلقون فوقك أو يغزون حياتك هو ما يريده كل شخص ويستحقه".