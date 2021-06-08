شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سرقة منازل الفنانين لا ينتهى .. من عادل إمام لـ إلهام شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال مسلسل سرقة منازل وفيلات النجوم مستمر ولا ينتهى ومنذ سنوات طويلة تتكرر هذه الظاهرة حيث تكون منازل الفنانين هدف دائم للكثير من اللصوص، ولكن دائما ما يكون رجال الأمن واقفين لهم بالمرصاد، وسرعان ما يتم القبض عليهم، وخلال الأيام الماضية شهد الوسط الفنى حادثتى سرقة على فيلتين يمتلكهم اثنين من النجوم، حادث السرقة الأول كان لفيلا النجمة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، وبعدها بأيام تعرضت فيلا الفنان سيد رجب بالبدرشين، لحادث سرقة.

إلهام شاهين

وكشفت التحريات المبدئية لسرقة منزل إلهام شاهين عن أنّه عاطل وله سجل جنائي، وجرى إتهامه أكثر من مرة في قضايا سرقة، وصدر ضده أحكام قضائية فيها، وأنّ الشاب عمره 22 عامًا، وسبق إتهامه في 3 قضايا آخرهما سرقة موتور بمنطقة كرداسة، لتقرر النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات تمهيدًا لإحالته للمحاكمة.

أما فيما يتعلق بحادث سرقة فيلا الفنان سيد رجب، فانتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبين حراسة تم قتلهم وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى لفحص ملابسات الواقعة، وتبين من خلال مراجعة الكاميرات والعمالة السابقة أن وراء ارتكاب الواقعة خفير سابق كان يعمل فى الفيلا منذ 6 أشهر، وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

سيد رجب

ومن النجوم الذين تعرضوا لسرقة منازلهم من قبل، وأصبحت واحدة من أشهر قصص السرقة، النجم الكبير عادل إمام، حيث تعرض منزله لحادث سرقة كبير، بعدما اقتحم عامل فيلته بمنطقة المنصورية، بعدما قفز أعلى السور، لكن الأمن انتبه لوجوده، وتمكنوا من الإمساك به، قبل أن يبلغوا رجال الشرطة، واعترف أمام مباحث كرداسة، بدخوله عنوة فيلا الزعيم، وأنه لجأ إليها لسرقتها.



عادل امام عادل امام

أيضا تعرضت الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر لحادث سرقة منذ عامين، بعدما أكدت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة سيدة على علاقة صداقة بالممثلة، كانت تترد عليها بعض الأوقات، وأثناء وجودها في الشقة استولت على كمية من المشغولات الذهبية والماس.



شيرين سيف النصر شيرين سيف النصر

وفى نفس السياق تعرضت الفنانة رانيا يوسف، إلى سرقة بعض مجوهراتها وهي عبارة عن سلسلة وساعة وأربعة خواتم من الألماس واتهمت الخادمة التي نفت التهمة، وقالت في التحقيقات إنها تركت الخادمة إثر خلافات بينهما وأنها عملت لديها سبع سنوات وكانت مُخلصة لها ولم ترتكب شيئا.



-رانيا-يوسف

وأيضا تعرض منزل الفنانة آصالة، إلى السرقة على يد خادمتين وسائقً، بعد استحواذهم على مبلغ 70 ألف جنيه، وبعد الضغط عليهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

كما تعرضت الفنانة سمية الخشاب، لسرقة عقد ألماس وخواتم ثمينة تقدر بمليون جنيه من داخل شقتها، واتهمت "الخشاب"، خادمها الفلبيني بسرقة المصوغات، وتم القبض عليه.



سمية الخشاب سمية الخشاب

وفي يوليو 2018، أعلنت الفنانة منة فضالي، عن تعرض منزلها في مدينة السادس من أكتوبر للسرقة، أثناء تواجدها خارج القاهرة، لقضاء إجازتها الصيفية، وأعلنت منة الخبر، عبر حسابها الشخصي، على موقع "فيسبوك"، وكتبت "يعني أصحى أكتشف إن بيتي في أكتوبر مسروق.. طب أعمل إيه.. حسبي الله ونعم الوكيل".

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منه فضالى

وفي يونيو 2019، تعرضت النجمة فيفي عبده لسرقة منزلها بمصر القديمة، وتقدمت فيفى وقتها بشكوى للنيابة، لسرقة عدد من المشغولات الذهبية والمجوهرات، وكشفت الفنانة فيفي عبده، وقت الحادث عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها، في فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة:"أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل".