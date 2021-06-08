"سابق لا تتردد".. علي ربيع يستعرض مهاراته في قيادة سيارة تصادم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شارك الفنان علي ربيع، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو ترفيهي أثناء قيادته لسيارة تصادم كهربائية.

ونشر ربيع، الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع من أغنية مسلسل الأنمي الشهير "سابق ولاحق"، وتقول كلماتها: "هيا.. سابق لا تتردد.. لاحق الفوز مؤكد.. لا لن يهزم أبدا من سعى بإصرار.. سابق لا تتردد.. لاحق الفوز مؤكد.. لا لن يهزم أبدا من سعى نحو الانتصار".

وقدّم علي ربيع في موسم دراما رمضان 2021 مسلسل "أحسن أب" مع النجوم: هشام إسماعيل، هالة فاخر، هاجر أحمد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين وغيرهم.

المسلسل من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة "سينرجي"، ودارت أحداث العمل في 15 حلقة.