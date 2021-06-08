ندى موسى تمارس التمارين الرياضية في "الجيم" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ندى موسى، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو لها أثناء ممارسة التمارين الرياضية في "الجيم".

ونشرت "ندى" الفيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مش قادرة.. عموما الطريق بيبدأ بخطوة يلا بينا مش عايزين كسل انزلوا العبوا رياضة وحافظوا على اللي باقي من صحتكم".

يذكر أن أخر أعمال ندى موسى مسلسل "بنت السلطان"، مع النجوم: روجينا، باسم سمرة، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد مهران، محمود حجازي، حسن أبو الرووس وغيرهم.

المسلسل عُرض في شهر رمضان 2021، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.