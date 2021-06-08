"الله أعطاني أكثر منه 10 مرات".. داود حسين يكشف تفاصيل فقدانه لمبلغ من المال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان الكويتي داود حسين، فقدانه لمبلغ من المال، لافتا إلى أنه لازالت التحقيقات جارية.

ووجه حسين، في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، الشكر للرجال الأصدقاء الذين ساندوه في أزمته.

تابع: "ما أبغي شيء أكثر من السؤال عليّا، فقط أنتم صداقتكم ومحبتكم كنز بالنسبة لي، شكرا لكم ما قصرتم".

استكمل: "الله سبحانه وتعالى حينما يغلق في وجهك باب فهو يفتح أبواب كثيرة، أقسم بالله خلال 48 ساعة الله عز وجل أعطاني أكثر من اللي راح 10 مرات، الحمد لله شكرا ربي، ومحبتي لكل من سأل عني".

وعلّق دواد على الفيديو قائلا: "الحمد لله.. أحبائي شكراً لوجودكم في حياتي.. الله لا يحرمني منكم".

داود حسين ولد في مدينة الكويت في 5 نوفمبر عام 1958، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال هذه الفترة شارك بالعديد من العروض المسرحية بين فرق مسرح السور وفرقة المسرح الكويتي وفرقة المسرح العربي، وتعرف خلال فترة الدراسة على الفنان عبدالحسين عبدالرضا وشارك معه في مسلسل "العتاوية"، ثم شارك بعدها في عدد كبير من المسلسلات والبرامج الكوميدية وآخرها "بو طار" عام 2021.