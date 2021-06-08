ماذا فعل فؤاد المهندس بمحمد أبو الحسن حينما خرج عن النص في "سك على بناتك"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الفنان محمد أبو الحسن، إذ غادر عالمنا قبل سبع سنوات في 8 يونيو 2014.

أبو الحسن ولد في القاهرة في 19 يوليو عام 1937، وتخرج في كلية الزراعة عام 1960، وعمل مهندسًا زراعيًا لفترة، ثم عُيّن في التليفزيون ببرامج الأطفال، وعمل بالإخراج والتمثيل، وقدمته الفنانة نجوى سالم في مسرحية "حاجة تلخبط" عام 1971، ثم اشترك بعد ذلك في مسرحيات منها: "المتزوجون، من أجل حفنة نساء، حاول تفهم يا زكي" وغيرها.

وبعد دور محمد أبو الحسن الأبرز طوال مشواره في مسرحية "سك على بناتك" عام 1980، مع النجوم: فؤاد المهندس، سناء يونس، شريهان، إجلال زكي، عائشة الكيلاني وأحمد راتب وغيرهم.

وكشف محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الكبير الراحل، أن والده ضرب محمد أبو الحسن لخروجه عن النص، مضيفا خلال لقاء له مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" عبر قناة CBC، سبتمبر 2017: "والدي ضربه بـ الشلوت عشان خرج عن النص، وخرج غلط، وقاله على المسرح بصوت عالي (اتكلم زي الناس)، ودخل جوه اتخانق معاه".

وعن نفس الموقف، تحدثت الفنانة رانيا عاطف بطلة مسرحية "هالة حبيبتي" للفنان فؤاد المهندس في حوار ببرنامج "فنجان قهوة" عبر قناة "صدى البلد" (ديسمبر 2019)، وكشفت أن "فؤاد" لم يكن يسمح لأبطال أعماله بالخروج عن النص أمام الجمهور إلا بالاتفاق معه قبل الصعود على خشبة المسرح.

أضافت: "كان غير مقبول تماما عند أستاذ فؤاد المهندس الخروج عن النص، عشان محدش يتفاجئ بحاجة قدام الجمهور، كان بيدعم أفكارنا لكن قبل ما نطلع للجمهور، أستاذ فؤاد كان في منتهى الالتزام، كان مريض قلب وساعات بيبقى عنده أزمة وكان بيُصرّ أنه يطلع للجمهور ويعرض عشان يضحك الناس".

وتابعت: "عرفت منهم أنه في مسرحية (سك على بناتك) لما كان بيضرب الفنان محمد أبو الحسن، كان عشان هو خرج عن النص، والنص محستش وكانت بتضحك، لكنه كان يقصد أن متعملش كده تاني وتخرج عن النص، الناس كانت متخيلة إن الضرب ده تمثيل لكنه كان عقاب".

وبدأ المرض يزحف إلى جسد محمد أبو الحسن في عام 1986، إذ فوجئ أثناء عمله بآلام شديدة في القلب نقل على إثرها للمستشفى واستدعت حالته السفر إلى باريس لإجراء جراحة تغيير 7 شرايين في القلب، ومنذ ذلك الحين قلت أعماله إلى أن وصلت للعدم، وخلال الفترة الأخيرة من حياته ظل طريح الفراش وكان يعاني من عدة أمراض بالقلب، حتى وافته المنية.