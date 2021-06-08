"لم يأتِ مثلها أبدا".. ناهد السباعي تحيي ذكرى رحيل هدى سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أحيت الفنانة ناهد السباعي، الذكرى الـ15 لرحيل جدتها النجمة الكبيرة الراحلة هدى سلطان.

ونشرت "ناهد" صورا لها مع جدتها، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "اللهم إني اشتقت لمن لم يأتي مثلها أبدا ولن يعوض مكانها أحدا.. اللهم ارحم جدتي.. الذكرى السنوية لهدى سلطان".

هدى سلطان من مواليد 15 أغسطس 1925، في إحدى قرى مدينة طنطا، وهي شقيقة الفنان الراحل محمد فوزي، وواجهت بعض المتاعب من أخيها في البداية لاحترافها الفن، ولكنه اقتنع بموهبتها بعد ذلك وأنتج لها فيلمًا

اعتمدتها الإذاعة في البداية وصارت مطربة، ثم اكتشفتها السينما على يد المنتج جبرائيل تلحمى في فيلم "ست الحسن" والذي التقت خلاله مع النجم فريد شوقى للمرة الأولى وتزوجته بعدها مباشرةً لأطول فترة في حياتها وهي ثمانية عشر عامًا، وكونا معًا ثنائيًا فنيًا ناجحًا، ولكنهما انفصلا عام 1969.

خلال مشوارها لمعت كمطربة وقدمت الكثير من الأغنيات، وللسينما قدمت أكثر من 70 فيلمًا، وقدمت فى المسرح والتليفزيون أعمالًا كثيرة منها أعمال معروفة وشهيرة وحصلت على العديد من الجوائز السينمائية والتليفزيونية.

ظهرت عام 2003 للمرة الأخيرة كضيفة شرف في فيلم "من نظرة عين"، وتوفيت عام 2006 إثر صراع مع سرطان الرئة.