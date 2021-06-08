لأول مرة.. امرأة تتولى رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 4:20 مساءً

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن ديبي هيويت، ستصبح أول رئيسة للاتحاد بدءً من يناير 2022.

وقال الاتحاد في بيان، إنه بالإجماع وقع اختيار لجنة مستقلة مكونة من سبعة أعضاء على هيويت، التي تشغل حاليا منصب رئيسة مجموعة “رستوران” المالكة لمطعم “واجاماما”، لخلافة الرئيس المؤقت، بيتر ماكورميك.

من جهتها قالت هيويت في بيان: في ظل ما أظهرته الأحداث في الأشهر الأخيرة، فإن هذه لحظة مهمة لكرة القدم الإنجليزية، وبهدف واضح لكل المساهمين في اللعبة لضمان علاقة صحية طويلة المدى على كل المستويات.

هذا وتعرضت الكرة الإنجليزية لأزمة منذ أسابيع قليلة بعد محاولة فاشلة من 12 ناديا أوروبيا، منها ستة أندية من إنجلترا، لتأسيس دوري السوبر الأوروبي المنشق.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي تأسس قبل 158 عاما، يبحث عن رئيس جديد منذ استقالة جريج كلارك في نوفمبر الماضي، بعد خلاف حول إشارة إلى اللاعبين غير البيض “بالملونين” خلال إجابته عن أسئلة في البرلمان.