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ما هي آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز؟

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 8 يونيو 2021

كشفت مصادر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، والتي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى حتى اللحظة.

 

وقال مصدر مقرب من العائلة إنها ما زالت في العناية المركزة حتى اللحظة، وإن صحتها تتحسن بشكل تدريجي بطيء، لكنها تخطت مرحلة الخطر، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

 

وأكد أن الفنانة دلال عبدالعزيز لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، لأن حالتها الصحية غير مؤهلة بعد لإخبارها بهذا الأمر، والذي من الممكن أن يتسبب في دخولها حالة حرجة.

 

وأشار المصدر إلى أن المستشفى يمنع تماما الموبايل والتلفزيون عن الفنانة دلال عبدالعزيز، حتى لا تعلم بالأمر، وهناك تنبيهات شديدة على العاملين في المستشفى بعدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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