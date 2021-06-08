تطورات جديدة في حالة دلال عبدالعزيز.. تخطت مرحلة الخطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، التي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى حتى اللحظة.

وقال مصدر مقرب من العائلة إنها ما زالت في العناية المركزة حتى اللحظة، وإن صحتها تتحسن بشكل تدريجي بطيء، لكنها تخطت مرحلة الخطر، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأكد أن الفنانة دلال عبدالعزيز لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، لأن حالتها الصحية غير مؤهلة بعد لإخبارها بهذا الأمر، الذي من الممكن أن يتسبب في دخولها حالة حرجة.

وأشار المصدر إلى أن المستشفى يمنع تماما الموبايل والتلفزيون عن الفنانة دلال عبدالعزيز، حتى لا تعلم بالأمر، وهناك تنبيهات شديدة على العاملين في المستشفى بعدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم.