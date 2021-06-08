أحمد حلمي سفيرا إقليميا لمنظمة "يونيسف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة "يونيسف" تنصيب الفنان المصري أحمد حلمي، سفيرا للنوايا الحسنة في المكتب الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة على "تويتر": "انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرا إقليميا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



كما شارك الحساب مقطع فيديو لمدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان مع أحمد حلمي، والذي يقول له فيه: "عندما نخبر الناس أنك سفير نوايا حسنة لليونيسف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعهم وتجعلهم يضحكون".

من جانبه، ردّ أحمد حلمي على تيد شيبان: "وأنا اليوم أيضا فخري زاد الحقيقة، لن أكون مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله سنحقق أكتر وأكتر في الدورة القادمة، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي".





وكان آخر ظهور فني لأحمد حلمي في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، إذ ظهر في إحدى حلقاته كـ"ضيف شرف".

ويجسد حلمي في المشهد دور أب حزين على فراق ابنته التي استشهدت على يد عناصر إرهابية.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي الفنية فيلم "خيال مآتة"، الذي عرض في عيد الأضحى لعام 2019، ويشاركه بطولته منة شلبي وخالد الصاوي، وهو من إخراج خالد مرعي.

وكشفت تقارير مصرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي عن استعداد الفنان المصري أحمد حلمي لتجسيد شخصية أديب "نوبل" الراحل نجيب محفوظ في عمل فني.



