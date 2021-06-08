شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة فى طفولتها .. ناهد السباعى تحيي ذكرى وفاة هدى سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل كل منا ذكريات لا ينساها مرت عليه وخاصة في فترة الطفولة وبدايات حياته، واستعادت تلك الذكريات الفنانة ناهد السباعي مع جدتها الفنانة هدى سلطان بصورة جديدة لها نشرتها على حسابها الشخصي على انستجرام.



ناهد السباعى مع هدى سلطان

ونشرت ناهد السباعى تلك الصور لإحياء ذكرى وفاة الفنانة هدى سلطان، التي توافق 5 يونيو من كل عام ،حيث توفيت في عام 2006.



ناهد السباعى مع هدى سلطان

وظهرت الفنانة ناهد السباعي في الصورة برفقة الفنانة الراحلة هدى سلطان وعلقت قائلة: "اللهم إني اشتقت لمن لم يأتي مثلها أبد ولن يعوض مكانها أحد اللهم ارحم جدتى".



ناهد السباعى وهدى سلطان والأسرة

بدأت هدي سلطان مشوارها الفني بالغناء فكانت تهواه منذ صغرها، ولم يكن التمثيل يوما هدفا لها، ولكنها دخلته بالصدفة عندما أعلن المخرج نيازي مصطفي عن حاجته لمطربة ممثلة للعمل في فيلم "ست الحسن" ووقع الاختيار حينها على هدي سلطان ومن هنا بدأ مشوارها الفنى.

وتعد الزيجة الرابعة هي قصة الحب الحقيقية في حياتها، حيث كانت من نصيب وحش الشاشة الفنان الراحل فريد شوقي، الذي خطفته منذ أول لقاء بينهم، في فيلم "ست الحسن" وفوجئت أمام الكاميرا بمشهد يجمعهما سويا ومارس فيه فريد الغزل عليها وانتهي بقبلة، مما جعلها تغضب.

وفي اليوم الثانى فوجئت برسالة غرامية من فريد شوقي في غرفتها وانزعجت جدًا وتشاجرت مع الفراش الذي سمح له بالدخول لغرفتها ، وحينها ذهب فريد إليها ليعتذر منها ولكنها قابلته مقابلة سيئة فصرخ في وجهها " أنا عايز أتجوزك " وبعد الزواج أسسوا شركة إنتاج أنتجت الكثير من الأفلام الناجحة مثل حميدو ، وجعلوني مجرما ، والنمرود وشاركوا سويا فيما يقرب من 20 فيلما كونوا فيه ثنائي رائع .

بعد نكسة يونيو سافر فريد شوقي لتركيا وأصبح نجم تركيا الأول وبدأت تظهر بعض الشائعات عليه عن علاقاته الغرامية الأمر التي لم تتقبله هدي ، وطلبت منه السفر معه لتركيا ولكنه رفض فسافرت رغما عنه وهناك وجدته محاطًا بالمعجبات فدبت الغيرة في قلبها وطلبت منه النزول لمصر ولكنه رفض ، فعادت هي وطلبت منه الطلاق حاول فريد أن يرجعها عن طلبها ولكنها أصرت علي ذلك ، وانتهت قصة حبهم بعد زواج دام خمسة عشر عاما.

وظهرت الفنانة ناهد السباعي في الصورة برفقة الفنانة الراحلة هدى سلطان وعلقت قائلة: "اللهم إني اشتقت لمن لم يأتي مثلها أبد ولن يعوض مكانها أحد اللهم ارحم جدتى".