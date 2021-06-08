شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد راغب علامة بلقاء من الذكريات بعد 25 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم النجم اللبناني راغب علامة، بعيد ميلاده، فهو من اشهر المطربيين اللبنانين الذين سطروا بأصواتهم شعبية كبيرة فى الوطن العربي خلال السنوات الماضية، وأصبح علامة غنائية كبيرة خلال فترة قصيره من صعوده فى تسعينات القرن الماضي.

احتفالا بعيد ميلاده قام مجموعة من النجوم والفنانين بمشاركة الفنان الاحتفال، شاركت المذيعة بوسى شلبي، متابعيها وجمهورها لقطة جديدة ظهرت فيها بلقاء سابق مع النجم اللبناني راغب علامة منذ حوالي 25 سنة، ولحقت البوست، بصورة حديثه جمعتهما مع النجم اللبناني ليكون الفارق بين الصورتين حوالي 25 عاما واكتفت بتعليق "فرق 25 سنة، عشرة عمر جميلة، زمن الفن الجميل".



راغب علامة وبوسي شلبي

وظهرت شلبي وهي تجري حوارها الأول مع علامة أمام إحدى البحيرات ليلاً قبل سنوات طويلة، في بداية مشواره الفني والغنائي الذي سطره بسرعة كبيرة، بينما ظهرت الصورة الحديثة لهما وهما يمسكان كعكة على شكل شريط كاسيت من احتفال علامة بعيد ميلاده.



بوسي شلبي وراغب علامة

راغب علامة يستعد لإحياء حفل فنى في مدينة دبى الإماراتية يومى 15 و16 يوليو المقبل، وستقام الحفلتان على مسرح دبى أوبرا فى إمارة دبى بحضور الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

راغب علامة من المتوقع أن يقدم خلال الحفلتين مجموعة من أغانيه الرائعة التى أشتاق عشاقه لسماعها في الحفلات التي توقفت لأكثر من عام بسبب الوباء الذي ضرب العالم، وكان الفنان اللبنانى راغب علامة قد عاد مؤخراً لإحياء الحفلات، حيث أحيا حفلاً فنياً في فندق Hard Rock في الدومينكان حضرته الجالية العربية الموجودة هناك وسط إجراءات احترازية مشددة.