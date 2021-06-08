شكرا لقرائتكم خبر عن محبو عبد الحليم حافظ على موعد مع حفل العندليب بتقنية الهولوجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء الاستعدادات المُكثفة لانطلاق حفلات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام، يومى الخميس والجمعة 17 و18 يونيو الجارى، ستُتاح الفرصة أمام مُحبى وعشاق الفنان الكبير الراحل للاستمتاع بمُشاهدة جانب من مُقتنياته، التى سيتم عرضها في متحف على هامش الحفلات، وستتضمن المُقتنيات عدداً من الأدوات الخاصة بعبد الحليم حافظ وبعض ملابسه ومُتعلقاته الشخصية.

الحفل ينطلق بالتعاون بين مجموعة MBC وشركة NDP، وشركة RMC، فى سهرتين مُتتاليتين على مسرح بتقنية الهولوجرام، مع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، ولأول مرة سيتمكن عُشاق ومُحبو النجم الكبير عبد الحليم حافظ من الاستمتاع بأجواء حفلاته وأغنياته الشهيرة بعد أكثر من أربعين عاماً على رحيله.

وتُعد هذه الحفلات بتقنية الهولوجرام لأغانى العندليب هى الأولى جماهيرياً التى تُقام فى مصر، والذى سبق وقدم فى مدينة دبى منتصف شهر مايو الماضى والذى حقق نجاحاً باهراً.

وتتضمن الحفلات التى ستُقام فى تمام الساعة 8:30 مساءً يومى الخميس والجمعة 17 و18 يونيو، حيث تفتح الأبواب الساعة 6:30 مساءً فقرات غنائية متنوعة وأغانى شهيرة للعندليب الأسمر منها أغنيات جبار وقولولو وأسمر يا أسمرانى وغيرها، وسيصاحب تقديم الأغانى أوركسترا تضم أكثر من 20 عازف وعازفة وكورال كامل يُقدمون موسيقي مُباشرة.

ويُذكر أن حفلات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ التى تُقام على مسرح "مول العرب" بتقنية الهولوجرام، مُتاح حالياً الحجز عليها للجمهور، مع التأكيد بالنسبة للحضور على اتباع كل إجراءات الأمن والسلامة الاحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".