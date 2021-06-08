شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي لتلفزيون الخليج 365: فكرة "ماما حامل" جريئة وبسببها قبلت العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت النجمة ليلي علوي، خلال لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365، إن فريق عمل فيلم ماما حامل فريق متميز وأن كواليس الفيلم كانت ممتعة، لأن الفريق كان يقضي ساعات عمل طويلة مع بعض وبالتالي تحولت العلاقة إلي علاقة صداقة وشغل في نفس الوقت.



ليلي علوي في لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365

وأوضحت ليلي علوي خلال حوارها مع الزميل علي الكشوطي، أنها جديدة علي فريق العمل لأنهم سبق وعملوا من قبل معا، ولكنها احبتهم جدا، لأن روحهم حلوة وطوال الوقت كانوا حريصين علي أن يخرج العمل بشكل جيد.



ليلي علوي في لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365

وأشارت ليلي علوي أنها سبق وقدمت دور الأم وهي صغيرة في السن فهو أمر ليس جديد عليها مضيفة أن التواصل والعمل مع الأجيال الجديدة أمر مهم وليس جديد عليها أيضا، موضحة أنها أحبت العمل ووافقت عليه بمجرد قراءتها لفكرة الفيلم وعلمها بفريق العمل المشترك بالعمل.



ليلي علوي في لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365

وانطلق فيلم "ماما حامل" فى دور العرض يوم 2 يونيو الجاري، بدور العرض السينمائى، لينضم إلى قائمة أفلام موسم عيد الفطر، حيث طرح القائمون على العمل، البرومو الرسمى، ولاقى قبولا كبيرا من الجمهور، حيث سيطرت عليه المواقف الكوميدية بين ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام على.

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة كل من: ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الإتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين.

"ماما حامل" تدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان، هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام، أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات، لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تُفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.