بالفيديو: أحمد حلمي سفيرا إقليميا لمنظمة “يونيسف”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 02:23 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 2:59 مساءً

عٌيّن الفنان المصري أحمد حلمي، سفيرا للنوايا الحسنة، في المكتب الإقليمي لليونيسف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحسب ما أعلنت منظمة “يونيسف”.

وجاء في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمنظمة على “تويتر”: “انضموا إلينا في الترحيب بالفنان أحمد حلمي الذي تم تعيينه سفيرا إقليميا لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

كما شارك الحساب مقطعا مصورا (فيديو) لمدير اليونيسف الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد شيبان، مع أحمد حلمي، والذي يقول له فيه: “عندما نخبر الناس أنك سفير نوايا حسنة لليونيسف، يخبروننا كم أنت ممثل رائع وكم تمتعتهم وتجعلهم يضحكون”.

من جانبه ردّ أحمد حلمي على تيد شيبان: “وأنا اليوم أيضا فخري زاد الحقيقة، لن أكون مجرد سفير لمكتب مصر، لكن إن شاء الله سنحقق أكتر وأكتر في الدورة القادمة، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي”.

وكان آخر ظهور فني لأحمد حلمي في الجزء الثاني من مسلسل “الاختيار”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، إذ ظهر في إحدى حلقاته كـ”ضيف شرف”.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي الفنية فيلم “خيال مآتة”، الذي عرض في عيد الأضحى لعام 2019، ويشاركه بطولته منى شلبي وخالد الصاوي، وهو من إخراج خالد مرعي.

وكشفت تقارير مصرية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن استعداد الفنان المصري، أحمد حلمي، لتجسيد شخصية أديب “نوبل” الراحل، نجيب محفوظ في عمل فني.