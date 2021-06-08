السياسة ونجوم الفن.. علاقة شائكة تفجرها الأزمات حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضع الشهرة والأضواء الفنان في خانة بعيدة عن الآخرين، ويتناسى قطاع عريض من الجماهير أن الفنان مجرد إنسان له ميول واتجاهات، وانتصارات وانكسارات.

وتزداد حالة التربص بالفنان عندما يكشف عن رأيه في قضية سياسية، فكل شخص يحب الفنان يريد أن يتبع هواه، ويسير على نفس الموجة، وإذا أعلن النجم رأى غريب أو وجهة نظر لا تروق للبعض، يجد نفسه في مرمى السهام وتنهال عليه اللعنات.

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ردت بشكل حاد مؤخرا، على متابع طالبها بعدم الحديث في السياسة قائلة: "سياسة! البلد رايح على عتمة يعني حتى مستشفيات ما رح يكون في! واحد بدو يسكتنا والتاني بيقلي دوري الموتور يا عيب الشوم عليكن وين صرنا! ما بقى في إنسانية".

”الخليج 365” في هذا التقرير ترصد أبرز أسماء النجوم الذين يتحدثون في السياسة حول العالم، ولا يعبأون بردود الفعل مهما كانت.





إليسا

يعيش لبنان أجواء سياسية ملتهبة، ولا تتوقف المطربة اللبنانية إليسا عن توجيه النقد واللوم للمسؤولين، حتى وهم جالسون على الكراسي، فهى مستعدة دائما للاشتباك ولكنها لا تفضل أن يموت رأيها داخل صدرها.

فتحت إليسا النار على الحكومة اللبنانية بعد حادث مرفأ بيروت، كما انتقدت وزير خارجية بلدها شربل وهبة بعدما وصف السعوديين بأهل البدو مؤخرا.

وقالت عبر حسابها على تويتر:"عهد الفشل والغباء، شربل وهبة قبل ما تفكر بالـ٣٠٠ ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون وحزب الله شو صار بالـ٤ ملايين لبناني اللي هون لون وصلو.. يا ريت عملتوا ١% من اللي عملته السعودية للبنان.. غبي".

جمال سليمان

لا يتوقف الفنان السوري عن إبداء رأيه في القضايا السياسية المطروحة على الساحة، وقد دفع الثمن غاليا، إذ بات محروما من دخول سوريا.

وفي آخر مقابلة تليفزيونية مع الإعلامي المصري عمرو الليثي مقدم برنامج "واحد من الناس" كشف سليمان أن السياسة حرمته من رؤية والدته قبل وفاتها، لأنه ممنوع من دخول سوريا.

ليوناردو دي كابريو





شهدت الانتخابات الأمريكية العام الماضي منافسة شرسة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والرئيس الفائز في الانتخابات جو بايدن، ولم تكن هناك مؤشرات ترجح كفة أحدهما على الآخر، ورغم ذلك أعلن ليوناردو دي كابريو دعمه لـ"بايدن".



ووضع ليوناردو دي كابريو يده في المحفظة لمساعدته، كما تبرع النجم العالمي بن أفليك بالمال لصالح "صندوق دعم بايدن".

مادونا





انتقدت مادونا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ترشحه للرئاسة وكتبت رسائل انتقاد حادة لسياسته.



الأمر نفسه فعلته المغنية الأمريكية شير، التي هددت بمغادرة الولايات المتحدة في حال فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية.

محمد صبحي

يمتلك الفنان المصري محمد صبحي وعيا سياسيا كبيرا، ومن خلال عروضه المسرحية مثل "ماما أمريكا" ناقش قضايا سياسية شائكة.

ومع ظهور التيار الديني المتشدد راح ينادي بتقديم أعمال فنية تحارب التطرف والإرهاب.

وقال إن الإرهاب ليس رصاصة تصيب الجسد، لكنه فكرة خبيثة تصيب الرأس، ودائما ينادي بتقديم أعمال تنويرية.

وجهة نظر





حول تعليق الفنان على الأحداث السياسية، تحدث الناقد المصري طارق الشناوي لـ"الخليج 365" قائلا: "أنا ضد المصادرة، الفنان إنسان ومن حقه البوح برأيه في كل شيء".

وأضاف عن نوال الزغبي: "لبنان بالتحديد بلد مليء بالمشاكل والانحيازات، ومن حق نجوم الفن في لبنان التعليق على كل الأحداث الدائرة، على الأقل في المساحة الشخصية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمصادرة شيء غريب ومرفوض".







وتابع طارق الشناوي: "لو تأملنا الحال في مصر سنجد عددا كبيرا من نجوم الوسط الفني يكشفون عن آرائهم حول الأوضاع في فلسطين، ويكتبون ضد التطرف ويحاربون الإرهاب بشكل رائع من أجل دعم الدولة المصرية في معركتها ضد التطرف والإرهاب وهذا شيء رائع".

وواصل الشناوي حديثه: "من النجمات العربيات اللاتي تعجبني عندما تتحدث في السياسة الفنانة هند صبري، فهى فنانة مثقفة وواعية ودائما تقدم وجهة نظر رائعة، وأكبر دليل على ذلك ردها على الهجوم الذي شنه البعض عليها بعد اختيارها للمشاركة في موكب المومياوات الملكية في مصر لكونها ليست مصرية، حيث ردت بشكل رائع وحسمت المعركة لصالحها".