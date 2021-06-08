شكرا لقرائتكم خبر عن ليلي علوي:دور بيومي فؤاد في فيلم "ماما حامل"رائع:"كل الستات تتمنى زوج زيه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة ليلي علوي في حوارها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365، إنها أحبت فكرة فيلم ماما حامل، وأحبت فريق العمل، مضيفة أن الفنان بيومي فؤاد قدم دور "كمال" زوجها في الفيلم "وهو دور يجعل كل الزوجات تتمني أزواجهن يبقوا رومانسيين وحنينين مثل بيومي فؤاد في الفيلم".

وانطلق فيلم "ماما حامل" فى دور العرض يوم 2 يونيو الجاري، بدور العرض السينمائى، لينضم إلى قائمة أفلام موسم عيد الفطر، حيث طرح القائمون على العمل، البرومو الرسمى، ولاقى قبولا كبيرا من الجمهور، حيث سيطرت عليه المواقف الكوميدية بين ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى ومحمد سلام على.



ليلي علوي في لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365



ليلي علوي في لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365



ليلي علوي في لقاءها مع الزميل علي الكشوطي علي تلفزيون الخليج 365

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة كل من: ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الإتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين.

"ماما حامل" إنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان، هما حمدي الميرغنى ومحمد سلام، أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات، لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تُفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.