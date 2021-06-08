شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة المطربة الطائرة .. اعرف سبب إطلاق اللقب على حورية حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنانة حورية حسن رحلت عن عالمنا يوم 8 يونيو 1994 بعد أن قدمت مسيرة غنائية وسينمائية كبيرة ويعرفها الجمهور المصري والعربي بأغنيتها الشهيرة "من حبي فيك يا جارى" وغيرها من الأغاني .

في ذكري رحيلها اليوم نكشف عن السبب الحقيقي لإطلاق الوسط الفني عليها لقب " المطربة الطائرة " فقد غنت أكثر من 400 أغنية ولكنها كانت دائمة السفر إلى الدول العربية الشقيقة لإحياء الحفلات.

في حياة تلك الفنانة الكثير من القصص والحكايات لكننا نتوقف في ذكراها عند قصة اتهامها للفنانة فايزة أحمد بمحاولة التخلص منها وقتلهاعام 1961 وذلك بعد قيام فايزة أحمد بدعوتها للغداء عندها، ودخلت حورية المستشفى عقب تناولها طبق «بامية»، ونفت فايزة هذا الحديث قائلة إن حورية ذهبت للثلاجة من شدة الجوع وتناولت طبق البامية الذي احتفظت به لوضعه للقطط.



الراحلة حورية حسن

قدمت 6 أفلام، أولها هو «الصبر جميل»، ثم فيلم «أحبك يا حسن»، و«بابا عريس»، و«عنتر ولبلب»، و«في صحتك»، وأخيرا فيلم " العلمين " ، ومن أشهر أغانيها: «يا ناعمة يا غريبة»، و«عصافير الجنة»، و«الحب له أسرار»، و«ياللي بتقرا الأثر»، و«شبكونا برمش عينهم»، و«لمهندس جاي»، و«مع السلامة»، و«أحبك يا بلدي»، و«أصل الغرام نظرة»، و«أنا وحبيبي»، و«آه من هواك»، و«آه يانا م العشق»، و«أهلا بالحب»، و«بشير الصباح»، و«تعالى شوف بختك»، و«جبت الهنا»، و«الخير والشمعتين"

تزوجت من زين العشماوي وانفصلت عنه بعد فترة، وأنجبت منه ابنتها «حنان». وحررت محضر ضد «العشماوي»، بعد هجومه عليها في منزلها ليلًا.