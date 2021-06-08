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هكذا احتفل راغب علامة بعيد ميلاده وسط نجوم الفن فى مصر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - راغب علامة احتفل بعيد ميلاده، أمس الاثنين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن وأسرته، ونشرت الإعلامية بوسى شلبى صور وفيديوهات من احتفال راغب علامة عبر حسابها على إنستجرام، وظهر فى الصور كل من "إلهام شاهين، ليلى علوى، نيللى كريم، هالة صدقى".  

بوسى و إلهام و راغب و ليلى
بوسى و إلهام و راغب و ليلى

راغب علامة يستعد لإحياء حفل فنى في مدينة دبى الإماراتية يومى 15 و16 يوليو المقبل، وستقام الحفلتان على مسرح دبى أوبرا فى إمارة دبى بحضور الجمهور وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من .

راغب علامة من المتوقع أن يقدم خلال الحفلتين مجموعة من أغانيه الرائعة التى أشتاق عشاقه لسماعها في الحفلات التي توقفت لأكثر من عام بسبب الوباء الذي ضرب العالم، وكان الفنان اللبنانى راغب علامة قد عاد مؤخراً لإحياء الحفلات، حيث أحيا حفلاً فنياً في فندق Hard Rock في الدومينكان حضرته الجالية العربية الموجودة هناك وسط إجراءات احترازية مشددة.

بوسى وراغب علامة
بوسى وراغب علامة

وفيما يتعلق بأسرته وحياته الشخصية والعامة، كان الفنان راغب علامة قد قال خلال الجزء الثانى من استضافته فى برنامج "السيرة" الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، أولادى لديهم علاقات عاطفية وأنا أشجعهم على ذلك، وأنا أتحدث معهم كثيرا وصديقا لهم لذلك أنا متأكد أنهم يقوموا بخطأ كبير ووصيتى لهم "لا تتركونى وحدى"، وتابع: أنا ليس لدى أى عداوات وأجعل مع أولادى مرافقين فقط فى لبنان بسبب الأجواء هناك، ولا ألتفت لتعليقات السوشيال ميديا لأنهم نفايات بشرية، ولا أحب أن أرد على المجهول.

راغب علامة
راغب علامة

 

راغب و أسرته
راغب علامة و أسرته

 

راغب و إلهام و بوسى
راغب علامة و إلهام و بوسى

 

راغب وبوسى و نيللى كريم
راغب علامة وبوسى و نيللى كريم

 

هالة و راغب
هالة و راغب علامة

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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