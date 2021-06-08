شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم في صورة نادرة .. أحمد زكي مع أبطال فيلم "سواق الهانم" .. لقطة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة وطريفة للنجم الراحل أحمد زكي مع نجوم فيلم "سواق الهانم"، وهم النجمة سناء جميل، النجم عادل أدهم، والنجمة شيرين سيف النصر، ويظهروا خلالها وهم يؤدون نفس الحركة برفع أرجلهم إلى الأمام، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين علي السوشيال ميديا الذين استعادوا ذكرياتهم مع الفيلم.



أبطال فيلم سواق الهانم

فيلم "سواق الهانم"، من إنتاج عام 1994 ،بطولة أحمد زكى وعادل أدهم وسناء جميل وشيرين سيف النصر وعبلة كامل وصابرين، وإخراج حسن إبراهيم، ويحكى الفيلم عن لطيفة هانم من سلالة الأسرة المالكة، والتى تعيش على أنقاض الماضى، ويعانى زوجها وابنها المستهتر "فايق" وابنتها "أفكار" من تسلطها وسيطرتها، تستعين لطيفة هانم بحسن سائق لسيارتها، لكن أفكار تقع فى حب السائق وتتوالى الأحداث.

ومن ناحية أخري كانت الفنانة مادلين مطر كشفت إنها تم ترشيحها لدور في فيلم سواق الهانم، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته من خلال فيلم "الطريق إلى إيلات"، قائلة :"عرض عليا فيلم "سواق الهانم"، لرئيس جمهورية التمثيل أحمد زكى، ولكن وقتها كنت فى سن صغيرة وغير مدركة لأهمية هذا، واعتذرت عن الدور، لأنه كان بجانب 3 أدوار نسائية أخرى، وتم الاستعانة بعدها بالفنانة شيرين سيف النصر، وقدمت الدور بالفعل، ونفس الأمر تكرر معى فى فيلم "حرب الفراولة"، وعندما اعتذرت تم اختيار الفنانة علا رامى بدلاً منى.