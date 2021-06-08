شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه وجاى زى فى 12 صورة حب من ملاعب كرة السلة منذ زواجهما فى 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة بيونسيه الأنظار مؤخراً أثناء حضورها مباراة كرة سلة بصحبة زوجها جاي زي، حيث يتسم الثنائى بشهرة كبيرة على مستوي العالم جعلتهما من أبرز الثنائيات لأسباب عديدة أبرزها المحبة الواضحة بينهما أينما حلا بالإضافة إلى نجاح كلاً منهما بصورة كبيرة.

وما ان ظهرا مؤخراً أثناء مباراة كرة سلة، حتي استعاد متابعيهما ذكريات الثنائى سوياً، حيث دوماً ما يحرصا على التوجه لمباريات كرة السلة سوياً والاستمتاع بوقتهما بها، مثلما كشف موقع الديلى ميل.



بيونسيه وجاى زى و12 صورة خلال فترة زواجهما

حيث أكد تقرير الموقع مؤخراً أن الثنائى الذى تزوج نهاية عام 2008 يحرصا على أن تكون مباريات كرة السلة ضمن اهتمامهما دائماً، مثلما ظهر خلال صورة تداولها متابعيهما على السوشيال ميديا تضمنت 12 صورة لهما معاً وهما جالسين سوياً.



بيونسيه وجاى زي

ويعتبر الثنائى بيونسيه وجاى زى من أكثر المشاهير حول العالم اللذان يتمتعان بعلاقة مميزة على مستوى الأسرة حيث دومًا ما يؤكدوا أن أسرتهم هى أهم شىء فى حياتهما ودوماً ما يوليا لأبنائهما وقتاً طويلاً حيث لا ينشغلا بأعمالهما العديدة.



بيونسيه وجاي زي

من ناحية أخرى وتأكيدًا على ذلك سبق وأكد مغني الراب العالمي جاي زي أن الأسرة أهم ما في عائلة الرجل حيث قال "الأسرة هي مؤسستك الشعور بالحب هو أهم شيء يحتاجه الطفل، كما ناقش تربية أطفاله الثلاثة مع زوجته النجمة العالمية بيونسيه في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز ستايل أول الشهر الجارى.

وقل جاى زى خلال المقابلة: "ما دام طفلك يشعر بالدعم، ويشعربأنه محبوب، أعتقد أن كل شيء ممكن".



بيونسيه وجاى زى

في حين أضافت بيونسية أن جائحة كورونا أعطى الأسرة فرصة للتواصل حقًا والشعور بالقرب من بعضها البعض، وقال جاي: "في البداية ، حان الوقت ليجلس الجميع ويتواصلوا حقًا، والتركيز حقًا على الأسرة والتواجد معًا، واستغرق هذا الوقت لمعرفة المزيد عن بعضهم البعض".