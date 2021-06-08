شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر إفيهاته عن عمر الشريف.. صانع البهجة محمد أبو الحسن رحل مكتئبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع ببساطته وحبه لمهنة التمثيل وتفانيه في المسرح الذي صنع له المجد الفني ، ووصل رصيده من الأعمال الفنية ( 150 ) عملا فنيا رسم في أغلبها البسمة علي وجوه كل المشاهدين إنه الفنان الراحل محمد أبو الحسن الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 8 يونيه عام 2014 .

محمد أبو الحسن في كل أعماله كانت له إفيهاته وقفشاته المميزة ولكن أشهرها كان في مسرحية " سك علي بناتك " مع فؤاد المهندس ، حيث قدم أبو الحسن شخصية حنفي التي اشتهر بها طيلة حياته، ومن أشهر افيهاته: "مين بقي عمر الشريف".

قدم للتليفزيون العديد من الأعمال من بينها "الوسية، المال والبنون، على هامش السيرة، الفاضي يعمل إيه، ابن النظام، أصعب قرار، الظاهر بيبرس، نعم مازلت آنسة" ، وكان للسينما أيضا رصيد وافر في حصيلته الفنية حيث شارك في "نص دسته مجانين"، و"مجانين علي الطريق"، و"مجرم رغم انفه"، و"شاويش نص الليل"، و"البرنس"، و"انهم يقتلون الوحش"، و"الي من يهمه الامر"، و"حسن بيه الغلبان".

في عام 1986 بدا المرض يزحف الي جسد "ابوالحسن"، اذ فوجئ أثناء عمله بآلام شديدة في القلب نقل على أثرها إلي المستشفي واستدعت حالته السفر إلي باريس لإجراء جراحه تغيير 7 شرايين في القلب، ورحل عن عمر ناهز الـ77 عاما، أثر تعرضه لأزمه قلبية مفاجئه بمنزله، ورحل مكتئبا حزينا رغم أنه رسم البسمة علي الوجوه وصنع السعادة لدي الكثيرين .