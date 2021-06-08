وفاة مدير الإنتاج وليد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، مدير إدارة الإنتاج وليد صالح.

وأعلن حساب وليد، عبر "فيسبوك"، خبر وفاته، وكتب: "البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله فجر اليوم وليد صالح".

وحرص الكثير من أصدقائه على نعيه عبر "فيسبوك".

وأحدث خبر رحيله صدمة بين محبيه، إذ توقع وفاته في 30 مارس الماضي، حيث نشر صورة سوداء مدون عليها كلمة "الموت".

وليد عمل مدير إدارة إنتاج للعديد من الأعمال الدرامية، وبينها: "أبو جبل" لمصطفى شعبان عام 2019، و"البرنس" لمحمد رمضان، و"لؤلؤ" لمي عمر عام 2020.