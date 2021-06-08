معلومات صادمة عن الطبيب البرازيلي المتحرش بفتاة مصرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 8 - يونيو - 2021 12:12 مساءً

لا تزال قضية تحرش الطبيب البرازيلي بفتاة مصرية تتفاعل، حيث، نشرت وسائل إعلام برازيلية صورا ومقاطع فيديو توثق وجود علاقة مميزة تجمع بين الرئيس البرازيلي ​جايير بولسونارو والطبيب البرازيلي، ​فيكتور سورينتو​، الموقوف في ​النيابة العامة​ المصرية بتهمة التحرش​.

وذكر موقع محلي برازيلي “news.in-24” أن الصداقة بين الرئيس البرازيلي والطبيب تعود لعام 2018 قبل انتخاب جايير لرئاسة البلد، وجمعهما مقطع فيديو قصير ظهر فيه سورينتو مع الرئيس وهو يقول: “أكثر من صديق وأخ بالنسبة إلي، ومعا سنغير البرازيل”.

وكانت قوى الأمن المصرية ألقت القبض على الطبيب البرازيلي، الثلاثاء الماضي، بعد تحرّشه بفتاة محجبة في منطقة الأقصر في مصر، حين كان يزور المنطقة للسياحة، وكان داخل أحد الأماكن المخصصة لبيع أوراق.

وظهر الشاب البرازيلي وهو طبيب يدعى فيكتور سورينتينو برفقة الفتاة وبوجود مترجم، حيث قدم لها اعتذاره عما فعله في واقعة التحرش اللفظي التي نشرها في وقت سابق على مواقع التواصل وأدت لاعتقاله فيما بعد من قبل السلطات المصرية.

وحكمت النيابة العامة المصرية، يوم الاثنين 31 مايو/أيار 2021، عليه بتهمة “التعدي لفظيا بإيحاءات جنسية” على الفتاة المصرية، ومنعته من السفر، بعد أن أصرت المجني عليها على تحريك دعوى قضائية ضده لما أصابها من أضرار.