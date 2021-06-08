نادر الأتات: “تذكَّر إنو كلن بلشوا صغار”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثار الفنان اللبناني نادر الأتات من خلال منشوره تفاعلاً كبيراً بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دعاهم للمحافظة على التواضع، مهما علا شأنهم، ما أثار الجدل حول سبب منشوره هذا، وجاءت تعليقات الكثير من المتابعين مؤكدة على كلامه.

وكتب نادر في صفحته الخاصة: “خلي حلمك دايمًا تكون بين الكبار وتذكَّر إنو كلن بلشوا صغار وكبروا ولما توصل وتصير بيناتن تواضع وحب الصغير قبل الكبير لإنو الله هو الوحيد الكبير الحقيقي”.

نفيد بالذكر أن نادر الأتات أصدر في الفترة الماضية أغنيته “من يومتا” من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صبّاغ، واختار إطلاقها على طريقة الـLyrics Video في فكرة عفوية تعكس أجواء الأغنية المليئة بالمرح، من توقيع ميغو تومايان.

وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور وحققت ما يقارب الـ3 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.