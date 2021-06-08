كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 يونيو 2021 11:50 صباحاً - خطفت الفنانة السوريّة نسرين طافش انظار متابعيها بعد نشرها عبر حسابها على إنستغرام صورة لها من حمام السباحة الداخلي في برج العرب بدبي.
لكن الصور المنشورة عرّضت نسرين طافش للانتقادات اللاذعة بعدما وصفها روّاد الإنترنت بالجريئة وتخطّت الخطوط الحمراء لأنها أظهرتها وكأنها تخلّت عن المايو، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل في خانة التعليقات “عم شوف صح ولا هي لابسة؟”.
وقبل أيام، أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش مواقع التواصل الاجتماعي، بصور لها من دبي في الامارات، ظهرت فيها بملابس رياضية جريئة خلال تواجدها في “الجيم”.
ونشرت نسرين طافش مقطع فيديو، جمعها بمدربها الرياضي في “الجيم”. إضافة إلى نشرها صور اعتبرها الجمهور جريئة بملابس الرياضة، اذ اظهرت مفاتن الفنانة السورية .
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين تصدم متابعيها بصورة من المسبح.. هل ظهرت عارية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.