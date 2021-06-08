جيف بيزوس يحقق حلمه ويسافر إلى الفضاء في 20 يوليو المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تعد الأرض تتسع لأحلام جيف بيزوس وطموحاته، إذ أن مؤسس شركة أمازون يخطط لأن يكون جزءاً من أول فريق يتجه إلى الفضاء على متن الصاروخ Blue Origin خلال الشهر المقبل.

أعلن جيف بيزوس من خلال فيديو أرفقه بتعليق على صفحته على انستغرام، كشف فيه بأنه وشقيقه مارك سيتجهان معاً إلى الفضاء في 20 يوليو المقبل على متن أول رحلة مأهولة لشركته Blue Origin.

وكتب بما معناه: “منذ أن كنت في الخامسة من عمري، حلمت بأن أسافر إلى الفضاء. في 20 يوليو المقبل، سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي. أعظم رحلة مع أفضل صديق لي”.

وقال في الفيديو بما معناه: “سأقوم بهذه الرحلة لأنني لطالما أردت أن أقوم بذلك طوال حياتي، انها مغامرة وصفقة مهمة لي”.

كما ظهر في الفيديو جيف وهو يسأل شقيقه مارك إن كان يريد الانضمام إليه في هذه الرحلة، وأشار مارك إلى أنه لم يكن يتوقع مثل هذا السؤال، وأكد بأنه سيشارك في هذه الرحلة إلى جانب صديقه المفضل.

ويتنحى جيف بيزوس عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون في 5 يوليو المقبل، بعد أن قادها لعقدين من الزمن، وينضم إلى أول فائز بمقعد بالمزاد إلى أول رحلة مأهولة لـBlue Origin.

وقد استثمر جيف بيزوس إلى جانب زملائه إيلون ماسك وريتشارد برانسون مليارات الدولارات في شركاتهم الناشئة في مجال الصواريخ، لكن جيف بيزوس أول من يقوم برحلة إلى الفضاء على متن صاروخ طورته شركته الخاصة.

وكانت شركة Origin Blue قامت بـ15 رحلة تجريبية إلى الفضاء من دون ركاب، وها هي تتحضر للانطلاق بأول رحلة مأهولة على متنها جيف بيزوس وشقيقه مارك.