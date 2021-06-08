حلا الترك تحصد النجاح في “ليالي الصيف” مع جاد شويري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب “ليالي الصيف” للفنانة البحرينية الشابة حلا الترك والفنان اللبناني جاد شويري، أكثر من مليوني مشاهدة بعد 4 أيام من صدوره عبر القناة الرسمية لشركة “بلاتينوم ريكوردز” على “يوتيوب”.

وأطلَّت حلا في كليب “ليالي الصيف” بإطلالة صيفية مُبهجة تتماشى مع أجواء الأغنية، حيث قدَّمت هي وشويري مجموعةً من الرقصات الاستعراضية على البحر، وهو ما عكس حالة البهجة والتفاؤل على الأجواء.

كليب “ليالي الصيف” من كلمات وإخراج جاد شويري، وألحان روبيرتو فيراري، وتوزيع سليمان دميان، وإنتاج شركة “بلاتينوم ريكوردز”.