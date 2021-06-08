عمرو سعد يجمع بين قطبي الإنتاج بمصر ولبنان في فيلم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان المصري عمرو سعد تعاقده على فيلم جديد، يجمع بين قطبي الإنتاج بمصر ولبنان: (كامل أبوعلي، وصادق أنور الصباح).

ونشر عمرو سعد، عبر صفحته في “إنستغرام” صورةً له تجمعه بالمنتجين كامل أبوعلي وصادق الصباح، وعلق عليها قائلاً: “الحمد لله، تم توقيع الشراكة بين قطبي الإنتاج في مصر ولبنان: الأستاذ كامل أبوعلي، والأستاذ صادق الصباح على فيلمي القادم والإعلان عن التفاصيل قريباً”.

وتعاون الممثل المصري الشهير لأول مرة مع المنتج اللبناني صادق أنور الصباح، خلال شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي شارك ببطولته مع الفنان مصطفى شعبان وحقق نسبة مشاهدة عالية.

ويعود عمرو سعد بعد غياب للتعاون مع كامل أبوعلي، الذي قدم معه عدة أفلام ناجحة، مثل: “خيانة مشروعة”، و”حين ميسرة”.

وكان عمرو سعد قد كشف عن حقيقة ما تردد حول إنتاج جزء ثانٍ من مسلسل “ملوك الجدعنة”، بعد نجاح الجزء الأول، مؤكداً أن هناك بالفعل نقاشات مع المنتج صادق أنور الصباح حول إنتاج جزء ثانٍ، استغلالاً للنجاح الكبير للعمل، وأن يصبح المسلسل “براند”.

وأشار عمرو سعد – في مقابلة تلفزيونية – إلى أن هناك نقاشاً أيضاً حول إنتاج عدة أجزاء للمسلسل، تعرض حصرياً على أحد المنصات الخاصة، لكن هناك بعض المخاوف من ألا تحصل هذه الأفكار على نفس النجاح؛ لذا لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي.