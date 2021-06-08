بعد بتر ساقه.. شريف دسوقي يُعلن عودته في أعمال فنية قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الفنان شريف دسوقي الشكر لكل من سانده خلال أزمته الصحية الأخيرة، بعدما أجرى جراحة عاجلة وخطيرة لبتر ساقه على إثر إصابته بمرض السكري.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية”، قال: “هناك كثيرون وقفوا إلى جواري، لم يتركني أحد لحظة بداية من الرئيس السيسي إلى وزيرة الصحة ووزيرة التضامن ولا يوجد شيء اسمه يأس وأنا مستمر”.

وزف لجمهوره خبراً ساراً، وقال إنه سيعود قريباً، من خلال أعمال فنية، كما أنه يقرأ سيناريوات عدة، للاختيار بينها حالياً.

ويخضع الفنان المصري إلى بروتوكول طبي خاص في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وتجهيزه لتركيب طرف قدم صناعي، وذلك بعد عملية البتر الأخيرة في القدم.وهناك بروتوكول علاج تأهيل نفسي، لتقبل وضعه الجديد خلال الفترة الحالية، ويتمتع بحالة نفسية جيدة مستقرة.