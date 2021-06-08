“يا بنات بلادنا”.. تحية من محمد عساف إلى نضال وصمود المرأة الفلسطينية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يطرح محمد عساف أغنيات ألبومه الجديد “قصص عن فلسطين” تباعًا عربون محبّة من نجم فلسطين لبلده. وأصدر “عساف” أمس الثلاثاء الأغنية الثانية من الألبوم بعنوان “يا بنات بلادنا” من كلمات ياسر حمد، وألحان محمد المدلل، وتوزيع اسلام دحلان في تحية منه إلى نضال وصمود المرأة الفلسطينية.

وحققت أغنية “يا بنات بلادنا” ما يقارب 100 ألف مشاهدة بعد ساعات من صدورها على قناة محمد عساف الرسمية في موقع “يوتيوب”.

ألبوم “قصص عن فلسطين” يتضمن 7 أغنيات جميعها عن فلسطين وأهلها ومدنها وقراها، يحكي من خلالها محمد عساف رسائل حب لأهل فلسطين وشعبها الطيب.

الجدير ذكره أن محمد عساف كان قد أصدر أوّل أغنية من الألبوم بعنوان “بحرك غزة” من كلمات خالد جمعة، وألحان ياسر عمر، وتوزيع محمود عمار، وألبوم “قصص عن فلسطين” تأجل صدوره لأكثر من مرة نظرًا لما شهدته فلسطين من أحداث مؤلمة في الفترة الأخيرة.