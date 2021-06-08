نوال الزغبي: أفكر في دخول مجال التمثيل.. وعصر الألبوم الكامل انتهى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أنها تفكر في دخول مجال التمثيل من خلال مسلسل أو فيلم يتناسب معها وتعجبها فكرته، موضحةً أنها كانت في الماضي لا تحب فكرة التمثيل ولكن مع قوة الدراما حالياً تفكر بالأمر.

وأوضحت نوال الزغبي في مقابلة تلفزيونية أنها قررت الاستقالة من نقابة الفنانين اللبنانيين بعدما أصدر نقيب الفنانين قراراً بعدم تحدث الفنانين عن الأمور السياسية الخاصة بالبلاد، مشددةً على أن من حق الفنان أن يعبر عن رأيه ويكون صوتاً لجماهيره وليس تابعاً لأحد.

وشددت نوال على أن عهد الألبوم الكامل المكون من 10 و15 أغنية انتهى وأصبح عبارة عن حرق لمجهود الفنان لأننا أصبحنا في عصر السرعة، لافتةً إلى أنها اتجهت لإصدار “الميني ألبوم” حتي تعطي كل أغنية حقها.

وقالت نوال الزغبي إنها لا تهتم بحجم المشاهدات على السوشيال ميديا مثل “اليوتيوب” لأنها تتفاجأ بأن هناك أغاني لها مشاهدات خيالية ورغم ذلك ليس لها صدي بالواقع لذا ما يهمها هو تفاعل الجمهور الحقيقي معها بالحفلات والمناسبات وحفظهم لأغانيها.

وأضافت أن السوشيال ميديا سوقاً واسعة ومهمة للترويج للفنان، موضحةً أنها ليس لديها فريق عمل على صفحاتها ولكنها تستمتع بنشر كل أخبارها وصورها بنفسها.

وأشارت نوال الزغبي إلى أنها تستعد لإصدار “ميني ألبوم” جديد مكون من 4 أغنيات “2 مصري وواحدة لبنانية وواحدة خليجية”.