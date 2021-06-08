موعد عرض "الرحلة" أول فيلم "أنيميشن" سعودي ياباني.. وتركي آل الشيخ يعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مجموعة فوكس سينما السعودية عن موعد عرض فيلم الرسوم المتحركة "الرحلة" بتقنية 4DX، ابتداءً من 17 يونيو/حزيران.

ويعتبر الفيلم أول تعاون سعودي- ياباني بعد إتاحة تدريب كوادر سعودية في مجال فن الـ"أنيميشن".

وتنتمي قصة فيلم "الرحلة" إلى "الفانتازيا"، حيث تدور أحداثه المتخيّلة في شبه الجزيرة العربية، حول "أوس" الذي عاش طفولة صعبة، لكن إيمانه بالمعجزات صنع منه بطلاً، ليبذل كل ما بوسعه للدفاع عن مدينته ومن يحبهم، فيضطر مع رفاقه لخوض معركةٍ ملحمية، ضد زعيم جيشٍ لا يرحم.

وسيكون الفيلم متوفراً باللغتين العربية واليابانية، وهو من إنتاج شركة "مانجا" السعودية، واستوديو "توئي أنيميشن" في اليابان، وتم العمل على تنفيذه بين الرياض وطوكيو منذ ما يزيد على العام، بجهود فريق تجاوز عدده الـ300 شخص، تحت إدارة شيزونو كوبون، مخرج سلسلة أفلام "المحقق كونان" الشهيرة، و"جودزيلا"، وتم خلال هذه المرحلة تدريب كوادر سعودية متخصصة في مجال فن الـ"أنيميشن".

وأعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن فخره بهذه التجربة، قائلاً: "شباب سعودي يفرح القلب، وكسبوا خبرة في هذا الفن من منبعه في اليابان".

وأشار آل الشيخ لتبعية شركة "مانجا" السعودية المنتجة للفيلم، إلى مؤسسة "مسك" الخيرية التي يشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.