نقل الفنانة الكويتية مرام البلوشي إلى العناية المركزة.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الممثلة الكويتية مي البلوشي تطورات الحالة الصحية لشقيقتها الفنانة الكويتية مرام البلوشي.

ونقلت مرام البلوشي إلى العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة صحية.

وأكدت مي البلوشي، أن شقيقتها مرام تعرضت لأزمة صحية خلال تصوير شخصيتها في مسلسل "ملاك رحمة"، نقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري، وتم حقنها بإبرة سيولة لموازنة الإنزيمات، وعليه سيتم اتخاذ قرار ضرورة إجراء القسطرة أم لا، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.



وأضافت: "الحمدلله حالة الفنانة مرام الصحية مستقرة، وللعلم أيضاً في عام 2019 خلال تواجدها في جمهورية مصر أثناء تصويرها مسلسل "دفعة القاهرة" كانت قد أجرت قسطرة في القلب آنذاك، وبعد نيلها قسطاً من الراحة عادت إلى الكويت. وبإذن الله تتشافى شقيقتي مرام وتعود إلى بيتها وعائلتها بصحة وعافية".

ونفت الفنانة الكويتية هند البلوشي تعرض شقيقتها مرام لجلطة بالقلب.

وذكرت على حسابها على موقع "أنستقرام": "مرام لم تتعرض لجلطة حبايبي بس الإنزيمات مرتفعة وتعبت وسولها دخول دعواتكم".

ونشرت الإعلامية الكويتية، آلاء الوزان، فيديو للفنانة الكويتية مرام البلوشي، وهي ترقد داخل "العناية المركزة"، عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام"، متمنية لها الشفاء.