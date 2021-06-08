شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول حبيبة لنجيب الريحانى وسبب عدم زواجه منها فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني عامرة بالدراما واللحظات الإنسانية واليوم الثلاثاء 8 يونيو ذكرى رحيله ونكشف فيه عن أول قصة حب في حياته لفتاة كانت هى السبب في دخوله عالم الفن.

أحب نجيب الريحاني في شبابه الفنانة صالحة قاصين وارتبط بها قبل اشتغاله بالسينما ولولاها لما كان لدينا نجيب الريحاني الفنان فهي التي دفعته للعمل في الفن وغيرت مساره من وظيفة متواضعة إلى نجم كوميدي أول في مصر.



صالحة قاصين اول حبيبة لنجيب الريحاني

نجيب الريحاني في مذكراته وصفها بأنها حبه الأول، واكتفى بالتلميح لها قائلا: "مهجة القلب السيدة " ص" وهو يقصد صالحة قاصين فحب نجيب الريحاني لها أشعل نار الغيرة بداخله، فكان يغار عليها من المعجبين ومن أي شخص يقترب منها، وهو ما تسبب في مشاكل كثيرة بينهما، حتى أنه طاردها في كل مكان تذهب إليه، وذات مره وجدته يقبل يد امرأة فرنسية فنشب شجار كبير بينهما.

ولم تتوج قصة الحب بين صالحة قاصين ونجيب الريحاني بالجواز بسبب اختلاف الديانة بينهما فصالحة يهودية ونجيب الريحاني مسيحي ووالده "إلياس ريحانة" يعمل بتجارة الخيل وعراقى الجنسية.