فن ومشاهير

خالد عليش في المستشفى بعد مروره بأزمة صحية (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف طارق عليش، شقيق المذيع والفنان خالد عليش، عن مروره بأزمة صحية.

ونشر "طارق"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورة لـ"خالد" وهو على سرير في أحد المستشفيات، وعلّق: "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل".

يذكر أن آخر أعمال خالد عليش مسلسل "أحسن أب" والذي عُرض في شهر رمضان 2021، مع النجوم: علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد تهامي وحسام داغر وسامي مغاوري وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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