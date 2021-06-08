خالد عليش في المستشفى بعد مروره بأزمة صحية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف طارق عليش، شقيق المذيع والفنان خالد عليش، عن مروره بأزمة صحية.

ونشر "طارق"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، صورة لـ"خالد" وهو على سرير في أحد المستشفيات، وعلّق: "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. بسيطة وإن شاء الله تقوم منها زي الفل".

يذكر أن آخر أعمال خالد عليش مسلسل "أحسن أب" والذي عُرض في شهر رمضان 2021، مع النجوم: علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد تهامي وحسام داغر وسامي مغاوري وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.