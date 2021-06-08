فريد شوقي وفؤاد المهندس وسمير غانم.. ماذا قال النجوم عن نجيب الريحاني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى وفاة أحد أشهر ممثلي المسرح في القرن العشرين، الكوميديان الكبير الراحل نجيب الريحاني، إذ غادر عالمنا يوم 8 يونيو 1949.

الريحاني ولد في 21 يناير 1889، بحي باب الشعرية لأب من أصل موصلي عراقي كلداني مسيحي يعمل بتجارة الخيل فاستقر به الحال في القاهرة ليتزوج سيدة مصرية قبطية أنجب منها "نجيب" الذي بدأ حياته موظفًا في أحد البنوك الزراعية ثم انتقل بين عدة وظائف قبل أن يصادق بديع خيري الذي كتب له المسرحيات وصار شريكًا له في حياته الفنية، ليقدم شخصية "كشكش بيه" على المسرح وينجح في جذب الأنظار نحوه ثم ينقلها إلى السينما ويصبح أحد أهم نجوم مصر ورواد الفن العربي.

وتحدث عن الريحاني وعظمته الفنية الكثير من النجوم اللاحقين له، ومن بينهم:-

فريد شوقي

في لقاء نادر له مع التليفزيون المصري من داخل مسرح الريحاني؛ قال عنه الفنان الكبير الراحل فريد شوقي: "هذا المسرح شهد حضور الآلاف من الأشخاص من مختلف الانتماءات من وزراء ورؤساء حكومات وأمراء لمشاهدة نجيب الريحاني، كنت أحضر وأنا طفل وحينما كان يُفتح الستار ويدخل الريحاني المسرح تسمع دوي من التصفيق لا يحدث لأي زعيم أو ملك من الملوك، وكان الريحاني ينحني ليُحيي الجماهير لأكثر من 10 دقائق يوميا، فيما بعد أصبحت تلميذا له، وقالي هتبقى كويس وعرض عليّا العمل معه، ولكن والدي أصرّ بحب على إكمال دراستي، وقدّمت له فيما بعد نحو 10 مسرحيات، وليس هناك أي مقارنة بيننا، هذا الرجل كان سابقا لعصره".

فؤاد المهندس

الراحل فؤاد المهندس قال عن الريحاني في لقاء مع الإعلامي مفيد فوزي: "نجيب الريحاني ده حكاية وظاهرة، ولما أنيس منصور قال إني تفوقت على الريحاني كان لأنه بيحبني أوي، لكن طبعا لأ، الريحاني كان مؤلف ومخرج وممثل وصاحب فرقة ومعلم، في عينه كان فيها بريق من البياض، أنا يُخيل لي أن هذا بريق العبقرية، الريحاني كان حاجة غير عادية وحياتي بدأت بانبهاري به، ولم أتمرد أبدا على حبي للريحاني، استقليت بشخصيتي عنه لكن لم أتمرد أبدا على أسلوبه، ولم أخرج أبدا على عباءته، هو وضع الأسس وكلنا نسير على هذه الأسس".

نور الشريف

وقال عنه الفنان نور الشريف، خلال ورشته في الكويت عام 2006 والتي حاضر فيها عن فن التمثيل؛ إن "نجيب الريحاني كان ممثلا أسطوريا"، مضيفا: "هذا الرجل كان سابق زمانه بكتير، كان عبقريا".

سمير غانم

وقال عنه الفنان الراحل سمير غانم، في حوار له ببرنامج "واحد من الناس" عبر فضائية "الحياة" (نوفمبر 2017): "لم أر ممثلا في حياتي يعبر بوجهه مثل نجيب الريحاني.. مش ممكن.. أنا مبحبش أشوف حاجة مرتين لكن أقسم بالله ممكن أشوفه مرة واتنين وتلاتة وأكتر، أنا سبق وقدّمت شخصيته وعرفت أجيب صوته كويس".

محمد صبحي

وقال عنه الفنان محمد صبحي، خلال مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية "cbc" (يناير 2019): "هو بلا شك رائد من رواد الفن المصري، هو عنصر أساسي في ريادة مصر للفن في المنطقة، نجيب الريحاني مش مجرد مدرسة، الريحاني مينفعش نتعلم منه بس، الريحاني صنع منطوقا خاصا به، هذا الفنان العظيم الأستاذ الكبير شرفت بأني قدّمت له مسرحيتي (لعبة الست) و(غزل البنات)، هذا الرجل كان فنانا تشعر بالحنان والدفء في وجهه".

بيومي فؤاد

ومؤخرا قال الفنان بيومي فؤاد إنه يحلم بتقديم شخصية نجيب الريحاني، مضيفا خلال برنامج "أسرار النجوم" عبر إذاعة "نجوم إف إم": "أنا معرفش حاجة عن حياة هذا الرجل خالص، ولكن تشعر من أسلوبه وهو بيضحكنا إن حياته مليئة بالأحداث، وحتى لو حياته كانت بسيطة وعادية جدا يشرفني تقديم شخصيته".

وتوفي نجيب الريحاني إثر إصابته بمرض التيفوئيد قبل أن يُعرض فيلمه الأخير "غزل البنات".