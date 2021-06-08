"ربنا يباركلك يا أبو آدم ويزيدك تواضع".. رنا سماحة توجه رسالة لـ تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجهت الفنانة الشابة رنا سماحة، مساء الاثنين، رسالة للفنان تامر حسني، مؤكدة أنه "قدوتها وملهمها".

ونشرت رنا، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تغني فيه إلى جانب "تامر" أغنية "عمري ابتدا"، وعلّقت: "كل فترة بدخل أشوف الفيديو ده، وبفتكر دايماً أنه كان من أحلامي إني أقابل قدوتي وملهمي تامر حسني".

أضافت: "هو الحقيقة حققلي حلمي ده مرتين، مرة لما غنيت معاه في حفل مارينا ٢٠١٦، ومتأخرش لما عزمته في فرحي وكمل فرحتي باليوم ده، فنان متواضع محب للخير قلبه كبير ومحبوب من كل الناس، نجم كبير متطور مجتهد ودايماً فارق مبيكابرش على المذاكرة".

تابعت: "طول الوقت كنت بتعلم منه الحاجات دي وبحاول أطبقها في حياتي، وببقى سعيدة وفخورة لما بقابل حد ويقولي أنتِ تامر حسني الجيل ده من حيث الاجتهاد".

اختتمت: "عايزة أقوله ربنا يباركلك يا أبو آدم ويزيدك تواضع وخير ونجاح ويحفظك أنت وبسومة والولاد يا رب".

ومن جانب آخر؛ ينتظر النجم تامر حسني طرح فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبدالرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".