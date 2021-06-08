بالصورة – إطلالة ساحرة لنادين نسيب نجيم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 59 دقيقة

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر “إنستغرام” صورة لها وبدت بإطلالة ساحرة بعدما تزينت بخاتم من توقيع “Gaia” من دار تصميم المجوهرات داماس.

ولاقت الصورة إعجاب محبيها بشكل كبير. وأطلقت “داماس”، الرائدة في صناعة المجوهرات، أحدث مجموعاتها “غايا” Gaia، والتي تقدم من خلالها في المنطقة أول ألماس من صنع الإنسان، والذي يتألق مع انعكاس مستقبل مستدام وأكثر إشراقاً.

نادين نسيب نجيم، التي تم الإعلان عنها مؤخراً سفيرة جديدة لمجوهرات “داماس”، ظهرت لأول مرة كوجه لحملة “غايا”، وانضمت إلى العلامة التجارية لتسليط الضوء على أهمية مناصرة التغيير، تقول: “أعتقد أن النزاهة والأصالة هما أجمل ميزاتنا. أقف هنا اليوم كامرأة تتمتع بالقوة والشجاعة وتمثل التغيير والأمل. نحن مسؤولون، والحفاظ على جمال ومستقبل هذا الكوكب في أيدينا، ومن حقنا أن نحميه ونعتز به. أنا امرأة الغد”.

“غايا” من “داماس”، والتي سميت تيمُّناً باسم الأرض الأم وروحها الجميلة، تمثل التزام العلامة التجارية بالاستدامة والحفاظ على الكوكب والممارسات الأخلاقية؛ لأنها تحول الألماس الذي نعرفه اليوم إلى ألماس المستقبل. وصُممت المجموعة لنساء الغد اللواتي يقدّرن الأناقة في أنقى صورها، ولهن أهمية كبيرة في رد الجميل للبيئة.