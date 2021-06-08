تصريح جريء لـ غادة عبد الرازق عن خلافها مع هذه الفنانة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استنكرت الفنانة غادة عبد الرازق ما قالته زميلتها الممثلة رانيا يوسف عنها، حيث وصفتها بأنها “ترغب في أن تصبح نجمة على حساب أي أحد”، متسائلة إن كان كل الفنانين الذين وقفوا أمام الفنانة يسرا كانوا يرغبون في أن يصبحوا نجوماً على حسابها.

وأكدت في ندوة صحافية، أن رانيا يوسف طيبة جداً، ولا تدرك كلامها عندما تكون عفوية، وأنهما أصدقاء وما زالتا تتابعان بعضهما على موقع تبادل الصور “إنستغرام”، مضيفة: “مش هحاسبها على جملة قالتها وأكيد حد سخنها عليا”.

وكانت النجمة المصرية قد شاركت في سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “لحم غزال” والذي يعد ثاني عمل على التوالي يجمع غادة بزوجها مدير التصوير “هيثم زنيتا” بعد مشاركتهما معاً العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز”، كما شاركا معا في مسلسل “حكاية حياة”.

المسلسل من بطولة شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، تأليف إياد عبد المجيد، وإخراج محمد أسامة.